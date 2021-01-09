شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم السبت 9 / 1 / 2021 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 9 / 1 / 2021 بالدوري المصرى حيث تقام مباراة مصر المقاصة وأسوان على ستاد المقاولون العرب ومباراة غزل المحلة والجونة على ستاد غزل المحلة ومباراة طلائع الجيش والزمالك على ستاد السويس في ختام منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز في نسخته رقم 62 .

موعد مباراة مصر المقاصة وأسوان

تقام مباراة مصر المقاصة وأسوان في الثانية والنصف ظهر اليوم السبت على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الفيومى بعد الفوز على الاسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف باللقاء المقدم من الجولة السابعة للمسابقة بينما خسر تماسيح النيل من الدراويش أيضاً بهدفين دون رد في الجولة الخامسة للمسابقة.

ويحتل مصر المقاصة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في لقاء وخسر ثلاثة مباريات وسجل لاعبيه سبعة أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف فيما يحتل أسوان المركز الحادى عشر برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز في 2 وخسر ثلاثة مواجهات وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف.

موعد مباراة غزل المحلة والجونة

تقام مباراة غزل المحلة والجونة في تمام الخامسة عصر اليوم السبت على ستاد غزل المحلة في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفلاحين بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة بينما فاز الجونة على مصر المقاصة بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد خمسة نقاط بعد أن لعب خمسة مباريات فاز في لقاء وتعادل في مباراتين وخسر مثلهم وسجل لاعبيه أربعة أهداف وتلقت شباكه سبعة أهداف في المقابل يحتل الجونة صدارة جدول الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 5 مباريات فاز في ثلاثة مباريات وتعادل في مباراتين وسجل لاعبيه ستة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف.

موعد مباراة طلائع الجيش والزمالك

تقام مباراة طلائع الجيش والزمالك في السابعة والنصف مساء اليوم السبت على ستاد السويس الجديد، ويدخل الفارس الأبيض مباراة الليلة بحثاً عن إستمرار نغمة الانتصارات بعد الفوز على سموحة ثم إنبى بالجولتين الأخيرتين في المسابقة ، بينما يفتش الطلائع عن أول فوز له هذا الموسم .

يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراة وسجل لاعبيه سبعة أهداف وتلقت شباكه هدفين ومازال لديه لقاء مؤجل مع الأهلى ، فيما يحتل الطلائع المركز الأخير برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب 5 مباريات تعادل في لقاء وخسر أربعة مباريات وسجل لاعبيه خمسة أهداف وتلقت شباكه تسعة أهداف.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم السبت من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.