مونشنجلادباخ يقلب تأخره بهدفين أمام بايرن ميونخ إلى فوز بثلاثية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ ( د ب أ):

قلّب فريق بوروسيا مونشنجلاباخ تأخره بهدفين نظيفين أمام ضيفه بايرن ميونخ إلى فوز 3 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الخامسة عشر من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وتقدم بايرن ميونخ بهدفين نظيفين سجلهما روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 20 من ركلة جزاء وليون جوريتسكا في الدقيقة 26، قبل أن يسجل بوروسيا مونشنجلادباخ هدفين متتاليين عن طريق جوناس هوفمان في الدقيقتين 36 والأخيرة من الشوط الأول لينتهي هذا الشوط بالتعادل 2/2.

وفي الشوط الثاني سجل بوروسيا مونشنجلادباخ الهدف الثالث في الدقيقة فلوريان نيوهاوس في الدقيقة 49.

وبات فريق بايرن ميونخ مهددا بفقدان صدارة الترتيب بعدما توقف رصيده عند 33 نقطة، بفارق نقطتين أمام لايبزج الذي يواجه بوروسيا دورتموند غدا السبت.

في المقابل رفع مونشنجلادباخ رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع.