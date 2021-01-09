الرجاء المغربي: تألق بانون مع الأهلي يسعدنا.. ولم نفكر في ضم جيرالدو

ياسر رشاد - القاهرة - قال سعيد وهبة، المتحدث الرسمي لنادي الرجاء البيضاوي المغربي، إن فريق الإسماعيلي قوي ولكن نحن نستعد بشكل قوي ونقيم معسكر مغلق استعدادًا لمباراة يوم الإثنين المقبل.

وأكد سعيد وهبة في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "سعيد بتألق فريق بدر بانون مع النادي الأهلي وهو

حقق نجاحات كبيرة مع القلعة الحمراء".

وتابع: "أما بنسبة باقي مستحقات صفقة الرجاء أؤكد أن الأمور جيدة بين ناديي الأهلي والرجاء".

وأتم: "جيرالدو غير موجود في حسابات نادي الرجاء البيضاوي ونحن نثق في اللاعبين الموجودين حاليًا".