الدوري السعودي | بيتي مارتينيز عن مدرب النصر: “احترمني كثيرًا بتلبية طلبي”

أبدى الأرجنتيني جونزالو مارتينيز لاعب فريق النصر، سعادته البالغة عقب فوز فريقه على العين 3 / صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (دوري المترفين السعودي).

وقال مارتنيز في تصريحات تلفزيونية للقناة السعودية الرياضية : “أهنئ الفريق على النقاط الثلاث و الفوز، وسعيد على الصعيد الشخصي أنني ساهمت وسجلت هدفًا”.

وأوضح مارتينيز أن تغيير مركزه في الملعب جاء بناء على رغبة المدرب الذي يريد منه دائمًا اللعب في المركز الذي يشعر فيه بالثقة على حد تعبير اللاعب، قائلاً “المدرب احترمني حين قرر وضعي في المكان المناسب لي، فشكرًا له”.

يذكر أن النصر حقق ثاني انتصاراته تحت قيادة المدرب الكرواتي الين هورفات الذي خلف المدرب البرتغالي روي فيتوريا الذي رحل عن الفريق بعد سلسلة من النتائج السلبية منذ بداية الموسم.

على الجانب الآخر قال يحي كعبي لاعب العين، إن فريقه لم يقدم شيئًا يشفع له في المباراة، واستحق الهزيمة بثلاثية.

وأضاف كعبي في تصريحات عقب المباراة، أن النصر ظهر بمستوى جيد للغاية وسيطر على المباراة تمامًا، فيما تراجع فريقه (العين) ليمنح الفرص للنصر للفوز باللقاء.

ورفع النصر رصيده إلى 14 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد العين عند عشر نقاط في المركز الخامس عشر (قبل الأخير).