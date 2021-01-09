الدوري المصري | ماذا قال مدرب سيراميكا كليوباترا بعد السقوط المتأخر أمام الاهلي؟

أبدى هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، رضاه عن أداء فريقه رغم الخسارة أمام الأهلي صفر/ 2، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة السادسة من الدوري المصري.

وقال هيثم شعبان في مؤتمر صحفي عقب المباراة :”أقدم التهنئة للأهلي عقب فوزه في مباراة اليوم، لأن لديه عناصر رجحت كفته، لكننا قدمنا أيضا مباراة جيدة”.

وأضاف :” لاعبو الفريق اندمجوا معًا منذ شهر واحد تقريبًا، ولقد تمكنا من تجهيز مجموعة منهم والباقي لازال قيد التجهيز، الأفضلية للأهلي كانت بسبب جودة اللاعبين وتحديدًا اللاعبين البدلاء الذين صنعوا الفارق اليوم”.

وأضاف :” كنا غير موفقين في الفرص التي سنحت لنا ، وهدفنا في المباريات هو خلق أكبر عدد من الفرص ومحاولة الحصول على أكبر عدد من النقاط، ولا يوجد أي لاعب يريد أن يضيع أي نقطة”.

وتابع :”التوفيق لم يكن حليفنا في مباراة اليوم، وسنحاول تصحيح الأخطاء في الفترة المقبلة وتحسين الجانب البدني والفني”.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز السابع برصيد سبع نقاط، فيما رفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب.