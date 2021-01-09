الدوري السعودي | ما الأخطاء التي تسببت في هزيمة الاهلي أمام القادسية؟

قال الصربي لوبومير فيجسا لاعب فريق الأهلي، إن الأخطاء التي ارتكبها زملاؤه تسببت في الخسارة أمام القادسية 1 / 3، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (دوري المحترفين السعودي).
وأكد فيجسا في تصريحات لقناة “السعودية الرياضية” عقب المباراة، أن فريقه سيطر على مجريات المباراة، لكن القادسية استغل الأخطاء ونجح في تسجيل هدفين بالإضافة إلى هدف من ضربة ثابتة.
وأضاف فيجسا: “لدينا أخطاء في الشق الدفاعي وسنعمل على تحسينها خلال المباريات المقبلة”.
وتجمد رصيد الأهلي عند 22 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر الهلال.
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