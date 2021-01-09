الدوري المصري | موسيماني: الاهلي لا يتشاجر مع الحكام!

أشاد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، بفريقه بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا 2 / صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة السادسة من الدوري المصري.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن المباراة كانت حماسية للغاية، في ظل قوة منافسات الدوري المصري في الموسم الجاري.

وعلق موسيماني على إلغاء الهدف الثاني الذي سجله محمود عبد المنعم “كهربا” بداعي التسلل، حيث أكد أنه لا يرى في لقطة الهدف أي تسلل على مهاجم الفريق.

وأوضح: “لسنا من نوعية الفرق التي تدخل في أزمات مع الحكام حتى لو لم نكن مقتنعين بقراراتهم”.

وأكد موسيماني أن الفريق استعاد بعض اللاعبين الذين تعافوا من فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عودة الباقي لتكتمل صفوف الفريق.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين عن الجونة صاحب المركز الثاني.