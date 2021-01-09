حالات كورونا اليوم | الصفاقسي التونسي يعلن إصابة فراس شواط

أصيب فراس شواط مهاجم فريق الصفاقسي التونسي، بفيروس كورونا المستجد بحسب ما أفاد به النادي اليوم الجمعة.

وأعلن النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، أن التحاليل التي خضع لها اللاعبون قبل مباراة الفريق أمام اتحاد مدينة بن قردان ضمن منافسات المرحلة السابعة من الدوري يوم غد السبت، أثبتت إصابة شواط بالفيروس.

وسيغيب اللاعب عن مباراة بن قردان كما يتوقع غيابه عن مباراة الكلاسيكو ضد الترجي في المرحلة الثامنة والمقرر لها يوم 13 من الشهر الجاري.

ويتصدر شواط ترتيب هدافي الدوري التونسي برصيد ستة أهداف.

ويحتل الصفاقسي المركز الثالث برصيد عشر نقاط في ترتيب الدوري التونسي بعد خوضه لأربع مباريات.