شاهد هدف محمد صلاح في مباراة ليفربول واستون فيلا في كأس الاتحاد الانجليزي

كسر محمد صلاح صيامه عن التسجيل مع ليفربول في آخر 3 مباريات بتسجيله الهدف الرابع أمام استون فيلا في الدور الثالث من كأس الاتحاد الانجليزي.
وجاء هدف محمد صلاح في الدقيقة 65 وذلك بعدما روض تمريرة شيردان شاكيري في قلب دفاع استون فيلا وسددها بيسراه على يمين الحارس الشاب أونودي.
ولم يفلح محمد صلاح في الوصول إلى الشباك في آخر 3 مباريات لفريق ليفربول أمام كل من “وست بروميتش ألبيون، نيوكاسل، وساوثامبتون”، وبالتحديد منذ تسجيله ثنائية على “كريستال بالاس”.
ويعد هدف محمد صلاح اليوم امام استون فيلا هو الرقم 111 مع فريق ليفربول في جميع المسابقات.
شاهد هدف محمد صلاح في استون فيلا في كأس الاتحاد الانجليزي
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