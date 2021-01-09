الدوري القطري | جاسر يحيى يحتفل بفوز العربي على الأهلي

أبدى جاسر يحيى زكريا لاعب فريق العربي، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب الأهلي 1 / صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشر من دوري نجوم قطر.

وقال جاسر في تصريحات تليفزيونية لقناة “الكأس”:”المباراة كانت صعبة للغاية، لكننا لعبنا بصورة جيدة في الشوط الأول، ونجحنا في التقدم بهدف وشكلنا خطورة علي الأهلي، ولكن في الشوط الثاني تمكن الأهلي من الضغط لإدراك التعادل ولكننا حافظنا على تقدمنا حتى النهاية”.

وتابع قائلًا: “لاشك أن هذا الفوز سيكون دافعا لنا في المباريات المقبلة، وعلينا مواصلة المشوار بقوة من أجل تحقيق المزيد من الانتصارات” .

من جانبه كشف مشعل المالك مدير العربي، عن عدم وجود نية لدى ناديه للتعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مؤكدا استمرار المجموعة الحالية خلال المرحلة المقبلة مع الفريق.

وتأتي تصريحات المالك في الوقت الذي ربطت فيه التقارير التونسي يوسف المساكني لاعب الدحيل بالانضمام إلى العربي.

وتضم قائمة محترفي العربي كل من الإسباني مينوسا والايرانيين مهرداد محمدي ومهدي ترابي ،والايسلندي آرون جونارسون ،بالإضافة للجزائري أيوب عزي الذي انضم لصفوف الفريق بدلا من حمدي الحرباوي .

ورفع العربي رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 22 نقطة في المركز الخامس.