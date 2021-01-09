الدوري القطري | تميم سامي: الاهلي تعرض لخسارة غير مستحقة أمام العربي

أكد تميم سامي لاعب فريق الأهلي القطري، أن فريقه لم يستحق الخسارة صفر 1/، أمام العربي، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشر من دوري نجوم قطر.

وقال لاعب الأهلي الشاب في تصريحات عبر قناة “الكأس” القطرية، عقب المباراة :” أعتقد أننا قدمنا شوطًا ثانيًا جيدًا خلال اللقاء، لكننا لم نستغل الفرص التي أتيحت لنا، خاصة أن العربي دافع بقوة للحفاظ علي تقدمه بالهدف الذي سجله في الشوط الأول .”

وأضاف قائلًا : ” الخسارة ليست عادلة ،والأهلي كان يستحق على الأقل الخروج بنقطة التعادل بدلًا من الهزيمة ،علي الرغم من الأداء السيء الذي ظهر عليه الفريق في الشوط الأول ،لكن تحسن الأداء في الشوط الثاني خاصة أن الفريق لم يكن لديه شيء ليخسره”.

وتابع قائلًا : “علينا أن نغلق ملف هذه الخسارة ونركز فيما هو قادم للتعويض والظهور بشكل أفضل لأن الأهلي لديه الكثير ليقدمه وثقتنا كبيرة في أنفسنا” .

ويحتل الأهلي المركز الخامس برصيد 22 نقطة، فيما رفع العربي رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع.