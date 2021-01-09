الدوري السعودي | عمر السومة يصف حالة الاهلي بـ “الصعبة”

أبدى السوري عمر السومة مهاجم فريق الأهلي، اسفه للخسارة التي تعرض لها الفريق أمام القادسية 1 / 3، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف السومة في تصريحات عقب المباراة، أن زملاءه باتوا في حيرة من أمرهم مما يحدث للفريق في الآونة الأخيرة من تراجع في النتائج والأداء.

وأرجع السومة عصبية زملائه في الملعب ومطالبتهم للحكم بالرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) في كل لقطة، إلى حالة التشتت الذهني الذي يعيشها الفريق في المرحلة الحالية.

وشدد السومة على ضرورة عودة الأهلي إلى المسار الصحيح في أقرب وقت ممكن.

ونفى المهاجم السوري الأخبار التي تناولت تجديد عقده مع الفريق، حيث أوضح أنه لا جديد بخصوص التجديد في الوقت الحالي.

وتجمد رصيد الأهلي عند 22 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف الهلال المتصدر.

على الجانب الآخر رفع القادسية رصيده إلى 17 نقطة في المركز العاشر.