الدوري السعودي | يوسف الجبلي يؤكد أحقية الباطن في التعادل مع الهلال

أبدى يوسف الجبلي صانع ألعاب فريق الباطن، سعادته البالغة بتعادل فريقه أمام الهلال 2 / 2، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (دوري المحترفين السعودي).

وقال الجبلي في تصريحات تلفزيونية للقناة الرياضية السعودية: “قدمنا مباراة كبيرة وقاتلنا وعندما تنتهي نتيجة مباراة فريقك أمام الهلال بهدفين لكل فريق يظهر حجم العمل”.

واضاف الجبلي: ” عندما تواجه فرق بحجم الهلال والاهلي والنصر عليك غلق الملعب بشكل جيد ولدينا فريق قوي ولاعبين مميزين نستحق البقاء في الدوري”.

من جانبه، قال راكان الشملان لاعب الباطن، إن فريقه أدى ما عليه في المباراة وكان ندأ للهلال طوال 90 دقيقة.

وأوضح الشملان في تصريحات عقب المباراة: ” تعلمنا من الأخطاء التي أرتكبناها في المباريات الماضية وأن لا نستعجل بالتسجيل”.

وأضاف: ” “تعليمات المدرب كانت واضحة بضرورة ألتزام الجميع بالدور الدفاعي والهجومي، وكنا نرغب في الفوز على الهلال وليس مجرد التعادل”.

ورفع الهلال رصيده إلى 25 نقطة في المركز الأول، فيما رفع الباطن رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني عشر.