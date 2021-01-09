شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تصل الأربعاء للمشاركة في مونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المنتخب البرازيلي الأول لكرة اليد على وصوله الأربعاء المقبل للمشاركة في مونديال اليد المقرر انطلاقه 13 وحتى 31 من الشهر الجاري ..

وكان المنتخب البرازيلي قد اعتذر عن الوصول اليوم لمواجهة منتخبنا وديا غدا، وتم الغاء اخر مباريات منتخبنا التجريبية قبل المونديال، والاكتفاء بمواجهتي اليابان.

وأبلغ اليوم الاتحاد البرازيلي اللجنة المنظمة بالموعد الجديد لوصوله للمشاركة في المونديال بعد اعتذاره أمس عن الحضور المبكر .