شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تحكيمي: سيراميكا لايستحق ركلة جزاء.. وهدف الأهلي الأول غير صحيح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رضا البلتاجي، الخبير التحكيمي، إن فريق سيراميكا كليوباترا، لايستحق الحصول على ركلة جزاء أمام الأهلي ، في اللقاء الذي جرى مساء الجمعة.

وأضاف رضا البلتاجي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن سيراميكا كليوباترا لا يستحق ركلة جزاء، خاصة وأن حمدي فتحي لم يعرقل محمد إبراهيم، بل استحوذ على الكرة دون إعاقة اللاعب المنافس.

كما أوضح أن هدف الأهلي الأول به خطأ على محمد شريف لصالح مدافع سيراميكا كليوباترا، مؤكدا أنه كان يتمنى أن تتدخل تقنية الفار في هذه الكرة.

وأفاد رضا البتاجي، إن هدف محمود كهربا الملغي بداعي التسلل، من الصعب الحكم عليه، خصوصا وأن هذه الكرة تعد من أصعب الكرات، إلا أن الفار في النهاية حسم هذه اللعبة والقرار النهائي له.