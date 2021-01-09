شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو أتمنى مقابلة الخطيب.. والحصول على فرصة عمل في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسن زيزو، أحد نجوم لاعبي كرة القدم لذوي الشلل الدماغي، إنه يحلم بمقابلة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي وحضور تدريب الفريق الأحمر من ملعب التتش، إضافة لحصوله على وظيفة عمل مناسبة وأخيرًا تكوين منتخب مصر لذوي الشلل الدماغي.

وأكد «زيزو» خلال استضافته في برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «لعبت كرة قدم في أكاديمية مع الأسوياء لكنني لم أشارك في المباريات وبعدها لعبت في مركز شباب الجزيرة مع فريق من ذوي الاحتياجات الخاصة».

وتابع: «شاركت مع فريق كرة القدم للشلل الدماغي بعد تواصلي مع المدربين عن طريق الفيس بوك وحققت مع الفريق العديد من النجاحات منها بطولة الجمهورية وكأس مصر».

وأضاف: «أحلم بوجود منتخب لمصر من اللاعبين المصابين بالشلل الدماغي، كما أحلم بلقاء كابتن محمود الخطيب وإخباره بحبي له والتواجد في تدريب الأهلي داخل التتش».

وأتم: «حصلت على دبلومة في التسويق الرقمي وأحلم بفرصة عمل في أي شركة بعد حصولي على دورات تدريبية».