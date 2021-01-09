شكرا لقرائتكم خبر عن مولودية الجزائر: الأهلي هو المرشح الأول للفوز بالنسخة الحالية من دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عبدالناصر ألماس، رئيس مجلس إدارة نادي مولودية الجزائر، والذي يقع في مجموعة نادي الزمالك في دوري أبطال أفريقيا، عن المرشح الأول للفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد عبدالناصر ألماس في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «النادي الأهلي هو المرشح الأول للفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا وهو فريق قوي للغاية».

وتابع: «ولكن الزمالك فريق قوي للغاية ومجموعتنا صعبة وسنبذل أقصى جهدنا للمنافسة».