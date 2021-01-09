شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يعلن إصابة دي ليخت بفيروس «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «رويترز»

قال نادي يوفنتوس الإيطالي، الجمعة، إن نتيجة فحص «كوفيد-19» للمدافع الهولندي ماتيس دي ليخت ظهرت إيجابية، ليصبح ثالث لاعب يصاب بالفيروس هذا الأسبوع، في تشكيلة بطل إيطاليا.

وظهرت نتيجة المدافع البرازيلي أليكس ساندرو ايجابية، الاثنين الماضي، وكذلك الجناح خوان كوادرادو الثلاثاء.

وذكر النادي الإيطالي في بيان «يعلن يوفنتوس أنه خلال الفحوص التي تجرى وفقاً للبروتوكولات، ظهرت نتيجة ماتيس دي ليخت إيجابية بكوفيد-19، ويخضع اللاعب بالفعل للعزل الذاتي».

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى حالياً برصيد 30 نقطة من 15 مباراة، وسيستضيف ساسولو بعد غد الأحد.