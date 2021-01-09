شكرا لقرائتكم خبر عن جمال محمد علي: أرفض قرارات لجنة تقصى الحقائق فى أزمة منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة الخماسية التي أدارت اتحاد الكرة حتى شهر ديسمبر الماضي، عن صمته في أزمة منتخب مصر للشباب والذى حرمته الأخطاء الإدارية والظروف الصحية من المشاركة في بطولة شمال أفريقيا وبالتبعية الغياب عن كأس العالم للشباب.

ورفض جمال محمد علي، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، الاعتراف بتقرير لجنة تقصى الحقائق التي أدانت بعثة منتخب الشباب في تونس والتي ترأسها "علي".

وتابع نائب رئيس اللجنة الخماسية: "أنا لم أقصر في عملي وتأخرت عن الانضمام للبعثة لأني كنت في مهمة وطنية وهو تمثيل مصر في اجتماعات اتحاد شمال أفريقيا ولم أتأخر بسبب انشغالي في عمل خاص على سبيل المثال".

وأكمل: "تابعت جميع الإجراءات الإدارية مع بعثة المنتخب والمدير الإداري عادل محفوظ لحظة بلحظة، من حجز الفندق إلى ملاعب التدريب إلى الاطمئنان على تطبيق الإجراءات الصحية وغيرها من التفاصيل".

وأكد علي: "أرفض القول إنه كانت هناك أخطاء إدارية، وأرفض قرارات لجنة تقصى الحقائق التي لم تنعقد بكامل هيئتها حتى الآن رغم صدور قرارات تدين بعثة المنتخب".

وأصدرت لجنة تقصى الحقائق توصيات في أزمة منتخب الشباب في دورة شمال أفريقيا فى تونس، وجاءت التوصيات على النحو التالي: مسئولية المدير الفني عن اختيار القائمة كاملة مسئولية المدير الفني التربوى تخطى المدير الفني صلاحيات اللجنة الخماسية واتصاله بمسئولين فى الدولة لتمرير السفر مبكرا مسئولية المدير الإدارى فى إجراء مسحات وانتظار السلفة المالية مسئولية طبيب الفريق فى عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.