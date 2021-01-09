شكرا لقرائتكم خبر عن جمال محمد علي: حصلنا على موافقة الجهة الإدارية قبل التعاقد على "الفار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض جمال محمد علي، نائب رئيس اتحاد الكرة الأسبق، الاتهامات التي وجهت للجنة الخماسية السابقة لإدارة شئون الجبلاية سواء فيما يتعلق بمرتبات بعض العاملين في الاتحاد خلال فترة ولايتهم أو اهدار المال العام في استخدام تقنية الفار.

وقال جمال محمد علي، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي سيف زاهر على فضائية أون تايم سبورتس، في الساعات الأولى صباح اليوم السبت، إن اللجنة الخماسية حصلت على موافقة الجهة الإدارية قبل التعاقد على تقنية الفار.

وأبدى جمال محمد علي موافقته على التعاون مع اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد إذا ما طلب الأخير رأيه في الملفات العالقة بالجبلاية، وحول المبالغة في رواتب بعض الموظفين في الاتحاد خلال فترة تعيينهم قال نائب رئيس اللجنة الخماسية: "بعض الموظفين كانوا يتولى بعض المهام الأخرى بجانب وظائفهم وكان من الطبيعي أن تزيد مرتباتهم وفق المهام المسندة إليهم وفق مؤهلاتهم لها".

وحضر الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، سابقا، اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي عن طريق برنامج "زووم"، بحضور 47 اتحادا بالإضافة الى اللجنة التنفيذية للكاف وممثلي الفيفا، وتمت مناقشة 24 بندا، وبدأ الاجتماع بكلمة من جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ثم رئيس الاتحاد الأفريقي، وقد أشاد إنفانتينو بتنظيم مصر لبطولة أمم افريقيا ٢٠١٩ وبطولة الشباب تحت ٢٣ سنة وهنأ الاهلي والزمالك ونهضة بركان علي البطولات الافريقية، وأشاد بتنظيم حفل جائزة الأفضل في الغردقة.

وأشار إن أن الفيفا مر بجائحة الفساد منذ 5 سنوات وعاد أقوي بخطة طموحة، وأشاد بعودة البطولات في البلاد الافريقية ثم المنتخبات وشكر الجميع علي عودة النشاط رغم جائحة كورونا.