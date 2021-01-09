شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الشباب والرياضة يؤكد "جاهزون لاستضافة مونديال اليد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن مصر أصبحت الآن جاهزة لاستضافة بطولة العالم لكرة اليد، مشيرا إلى أن البطولة يشارك بها 32 منتخبا وتقام على 4 صالات مغطاة.

وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج مانشيت المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أنه تقام مباريات نسخة 2021 في مدينتين فقط، هما القاهرة والإسكندرية، على 4 صالات مغطاة هي: ستاد القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر، وبرج العرب بالإسكندرية

وتابع فوزى، قائلا أن مصرنجحت في تطوير الصالات الأربع بشكل رائع وإنشاء صالتي العاصمة الإدارية و6 أكتوبر.

من ناحية أخرى، كان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أكد أن هناك دعما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لإنجاح بطولة العالم لكرة اليد التي ستنظمها مصر خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير الجاري والتي تعد أحد أهم الأحداث الرياضية على الإطلاق في الفترة الحالية ، خاصة وأن لعبة كرة اليد تعد ثانى أكبر رياضة شعبية في العالم بعد كرة القدم.

وقدم الدكتور أشرف صبحي ، في حوار أجراه مع الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، شكره إلى القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الكبير لإنجاح البطولة وتنظيمها في هذا الوقت القياسي في ظل ظروف جائحة "كورونا المستجد" ، كما قدم شكره إلى كل أجهزة الدولة والوزارات المختلفة على ما قامت به من تعاون والمساهمة في تنظيم هذا الحدث العالمي.