شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: الترجى التونسى يسعى لرد الاعتبار ومجموعتنا بدورى الأبطال صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عصام سالم، المتحدث الرسمي لنادى الزمالك، أن فريق الترجى التونسى يسعى لرد الاعتبار أمام الفريق الأبيض خلال مباريات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، عقب هزيمة الفريق التونسى الموسم الماضى ثلاث مباريات متتالية وخساراة بطولتى السوبر الأفريقى والخروج من دورى أبطال أفريقيا بالدور ثمن النهائى.

وأجريت قرعة دوري أبطال أفريقيا، والتي أسفرت عن وقوع فريق الزمالك بالمجموعة الرابعة بجانب فرق الترجي التونسي ومولودية الجزائر الجزائري وتونغيث السنغالي.

وأوضح عصام سالم، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2، أن مجموعة الزمالك في بطولة دورى أبطال أفريقيا صعبة للغاية بسبب تواجد 3 فرق عربية بمجموعة واحدة، ولكن الجميع داخل القلعة البيضاء يسعى لحصد البطولة هذا الموسم وإسعاد الجمهور عقب خسارة اللقب الموسم الماضى.

وأشار عصام سالم إلى أن ترتيب مباريات الزمالك في دورى المجموعات في بطولة دورى أبطال أفريقيا يمنح أريحية للجهاز الفني بسبب لعب المباريات داخل الأرض أولا ونهاية المباريات أيضا، وذلك يعطى فرصة في حصد أكبر عدد من النقاط والتأهل عن المركز الأول.