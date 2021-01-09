شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة المنظمة لمونديال اليد يعلن تخفيض الحضور الجماهيرى لـ20% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة اليد، إن وزارة الصحة قررت أن يكون الحضور الجماهيرى 20%، لتخفيضه بعد أن كان 30%، موضحا أن المنوط بهذا الموضوع وزارتا لصحة والداخلية، ونحن ننفذ التعليمات للحفاظ على صحة الإنسان.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر"، مع الإعلامى عمرو أديب، أن كل الأفراد المشاركين في الافتتاح حاليا داخل القاعة وتم عمل الاختبار لهم وهم سلبيون، وكانوا في نفس الفندق الذى فيه الفريق الياباني وعند التدريبات يغلق الملعب ويعقم، موضحا أن التذكرة ستكون سعرها 200 جنيه.



وأشار إلى وصول فريق اليابان مقدما، وجاء ليرى كيفية تصميم البطولة في هذه الأجواء، موضحا أن أي بطولة لها هدفى فنى واقتصادى، اما هذه البطولة هدفها طبى، ونهد فللمحافظة على اللاعبين من وصولهم حتى سفرهم، نحاول نوصل لصفر إصابة من الوباء.



وأوضح أن الأمور طبيعية فكل الفرق حدث بها إصابات حتى فرق كرة القدم في أعرق الأندية التي تصرف الملايين، والمهم كيفية المحافظة على اللاعبين، على الأقل التصرف مع اللاعبين لقدر الله حدث أي شيء، مردفا: "زى امتحانات وإحنا مذاكرين كويس أوى".



وأشار إلى أن هناك جهدا عظيما، مردفا: "هم دول المصريين وقت الشدة والمواقف الصعبة، والبطولة في ظروف صعبة ومصر قادرة على أن تخرج بمنتج تقدمه للعالم، نحن وسط أزمات نقدم شيئا علميا مضبوطا".