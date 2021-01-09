شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء المغربى: تألق بانون مع الأهلي يسعدنا ولم نفكر فى ضم جيرالدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأكد سعيد وهبة، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه لا يوجد تفاوض مع النادى الأهلى لضم الأنجولى جيرالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مضيفا: "سعيد بتألق بدر بانون مع النادي الأهلي وهو يحقق نجاحات كبيرة مع القلعة الحمراء، وأما بنسبة لباقي مستحقات صفقة الرجاء أؤكد أن الأمور جيدة بين ناديي الأهلي والرجاء، وجيرالدو غير موجود في حساباتنا ونحن نثق في اللاعبين الموجودين حاليًا".