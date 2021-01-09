شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مولودية الجزائر: لا نخشى الزمالك.. وصفقة أليو ديانج مربحة للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الناصر ألماس، رئيس نادى مولودية الجزائر، أنه لا يخشى مواجهة الزمالك في بطولة دورى أبطال أفريقيا، ولا يوجد فريق سهل في المجموعة، وحظوظ الفرق الأربعة متساوية في التأهل.

وأوضح عبد الناصر ألماس، خلال تصريحات تليفزيونية، أن صفقة المالى أليو ديانج لاعب خط وسط الاهلى مربحة للغاية للفريق الأحمر، عقب الظهور بشكل قوى خلال مباريات دورى أبطال أفريقيا والدورى المصرى.

وأشار عبد الناصر ألماس إلى أن المرشح الأول للفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا قائلا: "النادي الأهلي هو المرشح الأول للفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وهو فريق قوي للغاية، ولكن الزمالك فريق قوي للغاية، ومجموعتنا صعبة وسنبذل أقصى جهدنا للمنافسة".

وعلق رئيس مجلس إدارة نادي مولودية الجزائرعلى المجموعة التي يقع بها فريقه في البطولة الأفريقية قائلا: "نادي الزمالك فريق كبير ومعروف، أيضًا الترجي التونسي، بالإضافة للفريق السنغالي الذي أقصى فريق الرجاء البيضاوي المغربي، ومجموعتنا في دوري الأبطال صعبة نظرًا لقوة وتاريخ الزمالك والترجي التونسي"، وعن الذين يرددون أن الزمالك والترجي سيصعدان من المجموعة ولم يذكروا مولودية الجزائر قال: "عندنا أمل كبير في الصعود والزمالك والترجي هما الأقرب للصعود عن المجموعة".

وتضم المجموعة الرابعة فى مرحلة مجموعات دورى أبطال أفريقيا للموسم الحالى فريق الزمالك، والتى سحبت قرعتها ظهر اليوم الجمعة، رقما مميزا عن باقى المجموعات الثلاثة الأخرى.

كشف موقع الاتحاد الأفريقى "كاف"، أن المجموعة الرابعة التى تضم الزمالك بجانب فرق الترجى التونسي، مولودية الجزائر وتاونجيت السنغالى، تعد الأكثر امتلاكا لأبطال المسابقة عبر تاريخها بتواجد 3 أندية وهى الزمالك والترجى والمولودية.

بينما فى كلا من المجموعتين الأولى والثانية يتواجد بطلين سابقين لدورى الأبطال وهم الأهلى وفيتا كلوب بالمجموعة الأولى وصن داونز ومازيمبى فى المجموعة الثانية، بينما المجموعة الثالثة يتواجد بطل واحد وهو الوداد المغربي.

ويبدأ الزمالك مشواره فى مرحلة المجموعات بإستضافة فريق مولودية الجزائر، بينما يستضيف الأهلى نظيره فريق المريخ السودانى أحد يومى 12 أو 13 من شهر فبراير المقبل.

جدير بالذكر أن الأهلى هو حامل لقب النسخة الأخيرة من دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه فى المباراة النهائية على غريمه التقليدى الزمالك بنتيجة 2 – 1، كما يمتلك الرقم القياسي فى التتويج بلقب البطولة برصيد 9 ألقاب.