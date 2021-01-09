شكرا لقرائتكم خبر عن نائب مدير بطولة كأس العالم لليد: إعلان الموقف النهائى لحضور الجمهور غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد فتحى، نائب مدير بطولة كأس العالم لليد، إنه تم تحديد أسعار التذاكر مع شركة تذكرتى وفى حالة وجود جماهير ستكون التذاكر متاحة من بعد غدٍ، متابعًا: "سنلتزم بالقرارات التي سوف تصدر من وزارة الصحة، والقرار النهائي بوجود جمهور بالبطولة أو عدمه سيكون غدًا الأحد".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء dmcوالذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، أنه سيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية على الفرق بداية من هبوطهم من الطائرة، وأن هناك شركة كندية تقوم حاليًا بالاستعداد لتنظيم حفل افتتاح بطولة اليد، مؤكدًا أن الفنان تامر حسنى وعدد آخر من المطربين والمطربات المصريين سوف يحيون الحفل .

كان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أكد أن هناك دعمًا كبيرًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنجاح بطولة العالم لكرة اليد التي ستنظمها مصر خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير الجاري، والتي تعد أحد أهم الأحداث الرياضية على الإطلاق في الفترة الحالية، خاصة وأن لعبة كرة اليد تعد ثانى أكبر رياضة شعبية في العالم بعد كرة القدم.