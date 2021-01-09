شكرا لقرائتكم خبر عن مولودية الجزائر: دوافعنا أكبر من الزمالك والترجى فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث عبد الناصر الماس، رئيس نادي مولودية الجزائر، عن قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وتواجده مع الزمالك والترجي التونسي، قائلا: "البطولة بالنسبة لنا عودة للمنافسة في الأجواء الأفريقية، على عكس الزمالك والترجي، وهدفنا من المشاركة الذهاب لأبعد مسافة ممكنة في البطولة".

وقال الماس، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي سيف زاهر، مساء الجمعة: "الحظ وضعنا مع مجموعة قوية خاصة وجودنا مع الزمالك والترجي التونسي، والفريق السنغالي لا يمكن الاستهانة به بعد إقصائه للرجاء المغربي".

وأضاف: "بالنسبة لنا هي عودة مولودية للمنافسة على دوري أبطال أفريقيا عكس الزمالك والترجي ينافسان منذ فترة". وأتم: "متفائلون خير بهذه البطولة، وخاصة بعد أن جمعتنا المجموعة بأشقائنا من شمال إفريقيا وبالتأكيد نتمنى أن يتأهل فريقان عربيان".

وكشف عبد الناصر ألماس، عن المرشح الأول للفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا، مؤكدا أن الأهلي هو المرشح الأول للفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا وهو فريق قوي للغاية". وتابع: "ولكن الزمالك فريق قوي للغاية ومجموعتنا صعبة وسنبذل أقصى جهدنا للمنافسة".

وأسفرت القرعة اليوم، عن تواجد مولودية الجزائر رفقة الزمالك والترجي التونسي وتونجيث السنغالي.