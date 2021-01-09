شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل يصل مصر الأربعاء المقبل للمشاركة فى مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المنتخب البرازيلى الأول لكرة اليد وصوله يوم الأربعاء المقبل للمشاركة فى مونديال اليد المقرر انطلاقه 13 وحتى 31 من شهر يناير الحالى.

وكان المنتخب البرازيلى اعتذر عن الوصول الجمعة ومواجهة منتخبنا وديا السبت، وتم إلغاء آخر مباريات منتخبنا التجريبية قبل المونديال، والاكتفاء بمواجهتى اليابان .

وأبلغ الاتحاد البرازيلى اللجنة المنظمة بالموعد الجديد لوصوله للمشاركة فى المونديال بعد اعتذاره عن الحضور المبكر .

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، إقامة مباريات منتخب مصر فى السابعة مساءً بدءًا من يوم 13 يناير الجارى على صالة استاد القاهرة الدولى، ويبدأ الفراعنة مباريات بطولة العالم بمواجهة تشيلى، ثم جمهورية التشيك يوم 16 يناير، وأخيرا السويد يوم 18 ضمن المجموعة السابعة، وتضع اللجنة المنظمة للبطولة الرتوش الأخيرة لحفل الافتتاح المقرر أن يحييه النجم تامر حسنى بأغنية للبطولة.

وكشف هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لليد مصر 2021 المقرر انطلاقها يوم 13 يناير الجارى، عدم خروج موظفى الفنادق مطلقا طوال أيام الحدث. وقال نصر، إن جميع شيفتات الفنادق سيطبق عليها نظام الفقاعة وغير مسموح لأى فرد أو عامل مغادرة الفندق طوال أيام البطولة من أجل مواجهة فيروس كورونا.

وتحرص اللجنة المنظمة للمونديال، برئاسة هشام نصر، على متابعة كل تفاصيل البطولة تحت إشراف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الذى يتابع بشكل يومى كل كبيرة وصغيرة تمهيدا لانطلاق المونديال.