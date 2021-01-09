شكرا لقرائتكم خبر عن الـ VAR والمساعد الأول يثيران الجدل تحكيميا فى مباراة الأهلي وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة – سيراميكا X الأهلي الجولة الـ6 للدوري الممتاز في نسخته الـ62

الملعب - استاد السويس

الحكم - محمد يوسف

المساعد أول- أحمد حسام

المساعد ثاني- هاني خيرى

الحكم الرابع- أحمد صالح

ثنائي الـ " VAR" - محمود دسوقي - أحمد حمدي



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الـ" VAR" يوكد قرار المساعد والحكم بعد مدولات كثيرة

كانت كابينة الـ" VAR" على موعد بالتدخل في اللقاء بعدما سمح الحكم باستمرار اللعب عندما طالب لاعبى سيراميكا بركلة جزاء على حمدي فتحي في الدقيقة 46، كما ظهر الـVAR في الدقيقة 89 عندما أشار المساعد الأول على تسلل لاعب الأهلي محمود كهربا وظلت الكابينة تراجع اللعبة لمدة 3 ونصف وهذا وقت طويل في عرف مراجعة اللعبة، وتم تأكيد قرار الحكم المساعد، المثير للجدل، مما يؤكد أنه ما زال هناك مشاكل في التقنية والضحية هم الحكام.



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ظهر محمد يوسف بلياقة بدنية جيدة وحاول التواجد بالمكان المناسب رغم هذا كان أحيانا يتواجد في طريق الكرة ومحيط اللعب وتابع الهجمات المرتدة السريعة بشكل جيد وحاول ان يتواجد في قلب الحدث.





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يتمتع الحكم بشخصية هادئة لكن يحتاج ان يكون أكثر حسما في التعامل مع اللاعبين، وتدخل بشكل جيد في الوقت المناسب عند اعتراض الجهاز الفني للأهلي بمزيد من الثقة يمكن الاعتماد عليه في الفترة المقبلة.

كان الحكم على موعد بالتدخل بالصافرة في تقدير المخالفات الفنية فاحتساب 28 مخالفة على الفريقين في تقدير مناسب وأحسن تقدير الالتحام المشروع والتنافس والعادل على الكرة طبقا للقانون، وأشار باستمرار اللعب في قرار جيد عندما طالب لاعبى سيراميكا بركلة جزاء في الدقيقة 46 في الوقت الذي سمح باستمرار اللعب، وأتاح الفرصة في مخالفات كانت لا ترتقي الى اتاحة الفرصة طبقا للقانون كما أحسن تقدير الوقت بدل الضائع خاصه في نهاية شوط المباراة الثاني.

ظهر الثنائي بيقظة وحاولا التمركز بشكل جيد وسمحا باستمرار اللعب في أكثر من هجمه مؤثرة واشارا على 4 حالات تسلل في توقيت مناسب فيما عدة لعبة التسلل المحتسبة على محمد شريف لاعب الأهلي في الدقيقة 89 من قبل المساعد الأول وأكد الفار القرار المثير للجدل، حيث أثبت التصوير أن لاعب الأهلي لم يكن في وضعية تسلل وقت خروج الكرة من قدم زميله، ولكنها تدخلا بشكل جيد في الأخطاء القريبة منهما وتعاونوا مع الحكم في أدارة المباراة طبقا للقانون.

لم يجد صعوبة في السيطرة على المنطقة الفنية وتعامل مع الأجهزة بشكل جيد وأدى مهامه بشكل جي وتعاون مع الحكم في أدارة اللقاء طبقا للقانون.

الدرجات: الحكم- 8.3 المساعد الأول – 7.5 – المساعد الثاني – 8.3– الحكم الرابع –8.0–

ثنائي الفيديو – 7.0

لاعبو سيراميكا تطلب رحلة جزاء

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