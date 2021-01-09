شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمى مجاهد: تعادل النجوم مع النصر جيد فى ظل غيابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى أمير عزمى مجاهد، المدير الفني لنادي النجوم، رضاه عن نتيجة مباراة فريقه أمام النصر القاهرى بالتعادل الإيجابى لهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دورى القسم الثانى مجموعة القاهرة.

وأوضح عزمى مجاهد، خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، أن هذه النتيجة مرضية في ظل غيابات اللاعبين في فرقة النجوم بسبب ظهور 11 حالة إيجابية قبل المباراة بـ 24 ساعة مما أثر على أداء الفريق و الاختيارات في التشكيل الأساسى.

وأسفرت مباريات الجولة الثامنة للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى عن تحقيق الترسانة لفوز غالى على جمهورية شبين بهدف مقابل للاشئ ليرتفع رصيده إلى 10 نقاط ويدخل منطقة وسط الجدول، بينما تجمد رصيد شبين عند 7 نقاط فى المركز الثالث عشر.

كما واصل بورتو السويس الصاعد حديثا للدرجة الثانية مغامراته محققا الفوز على القناة بهدف مقابل للاشئ ليبتعد بصدارة المجموعة برصيد 16 نقطة ، بينما تجمد رصيد أبناء الإسماعيلية عند 7 نقاط فى المركز الحادى عشر، كما حقق منتخب السويس فوز كبير خارج ملعبه على طنطا بهدفين نظيفين رافعا رصيده إلى 13 نقطة ليرتقى للمركز الثالث.

وفى إطار مباريات نفس المجموعة تعادل المريخ وزد بهدف لمثله ، كما استعاد السكة الحديد توازنه محققا فوزه الأول على الزرقا بهدفين نظيفين ، بينما تعادل بتروجت والداخلية سلبيا ، وفاز كوكاكولا على سرس الليان بهدفين نظيفين، بينما تعادل النجوم والنصر بهدف لمثله.

وفى المجموعة الثالثة أقيمت اليوم مباريات الجولة الثالثة حيث فقد أبوقير للأسمدة المتصدر نقطتين ثمينين بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله ، وبنفس النتيجة انتهت مباراة دمنهور والرجاء المطروحى ، بينما حقق حرس الحدود الفوز على بيلا بهدفين نظيفين.

كما تعادل الأوليمبى فى اللحظات الأخيرة مع المنصورة بهدفين لمثليهما ، بينما حقق مالية كفر الزيات الفوز بهدفين نظيفين على سبورتنج، كما فاز الجزيرة على بنى عبيد بهدف مقابل للاشئ ، بينما حقق فاركو فوزه الأول على دكرنس بهدف مقابل للا شىء.

وكان اتحاد الكرة السابق أعلن مع بداية الموسم أنه لن يتم تأجيل أى مباراة بالدورى بسبب فيروس كورونا إلا إذا كانت عدد المصابين 16 لاعبا فأكثر مع تغريمه 250 ألف جنيه، إلا أن اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الجبلاية حاليا رفضت تلك اللائحة تسييرا للأمور فى الوقت الحالى.