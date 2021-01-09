شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصري بعد مباريات اليوم.. وكهربا "نمبر وان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترتيب هدافى الدورى المصري بعد مباريات اليوم، شهد اقتناص محمود عبد المنعم "كهربا" لقب "نمبر وان" بين الهدافين بعد تسجيله هدفا للمارد الأحمر في شباك سيراميكا في المباراة التي انتهت بخسارة الأخير بهدفين نظيفين وجاء ثنائي الأهلى محمد شريف ووالتر بواليا وعمر كمال لاعب المصري ومروان حمدى لاعب المقاصة وأحمد سمير لاعب طلائع الجيش في المركز الثانى برصيد ثلاثة أهداف لكل منهما.





وجاء جدول ترتيب هدافى الدورى المصري بعد مباريات اليوم كالتالى..ترتيب هدافى الدورى المصري بعد مباريات اليوم

وشهد الدورى المصري إقامة ثلاثة مباريات مهمة حيث التقى البنك الأهلى مع بيراميدز وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي وفاز إنبي على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف ثم حقق فريق الاهلي فوزاً مثيراً على سيراميكا بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد السويس الجديد في الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز ..سجل ثنائية الاهلي كهربا ووليد سليمان ليرفع الاهلي رصيده إلى 13 نقطة ويستعيد قمة الدوري فيما تجمد رصيد سيراميكا عند 7 نقاط ويبقي في المركز السابع.

ترتيب هدافى الدورى المصري بعد مباريات اليوم

ألغى الحكم محمد يوسف هدف محمود كهربا لاعب الأهلي في مرمى سيراميكا في الدقيقة 90 من عمر المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز، وأكد الفار قرار الحكم وألغى الهدف الأمر الذى منع الفولت من الابتعاد بالصدارة عن منافسيه .