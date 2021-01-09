أول تعليق من الأهلي بشأن التفاوض مع ساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أوضح أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، أن ناديه لم يدخل في مفاوضات مع أي لاعب بنادي الزمالك، مشددًا أن اللاعب فرجاني ساسي لم يتم عرضه على مسئولي القلعة الحمراء.

وخرج مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" في ساعة مبكرة من صباح السبت :"لم نتحدث مع أي لاعب من الزمالك، ولم يتم عرض فرجاني ساسي علينا".

وأضاف :"الموضوع صعب جدًا لنرى في وسط الملعب فنحن نمتلك أليو ديانج وعمرو السولية وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة إلى جانب عربي بدر مستقبل الفريق".

واستكمل :"أيضًا لم نتحدث مع يوسف أوباما لاعب الزمالك، أطالب الجميع بضرورة التفريق بين وسيط أو وكلاء لاعبين عن دخول مسئول رسمي في مفاوضات مع أي لاعب".

مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، وجه رسالة إلى جاستون سيرينو جناح فريق صنداونز، قائلاً :"أشكر اللاعب بعد حديثه عن النادي الأهلي، لكن المطلوب في سيرنيو من جانب إدارة نادي رقم مبالغ فيه خاصة بالنظر إلى الوضع الحالي".

وتحدث أمير توفيق عن قائمة فريقه الحالية :"منذ عامين ونحن نكوّن قائمة لبناء فريق، والآن نحن نمتلك أقوى قائمة في مصر بدون منافس بعد عودة المعارين إلى جانب الصفقات الجديدة".

وشهدت الفترة الماضية وجود رغبة من جانب النادي الأهلي لشراء عقد سيرنيو من نادي صنداونز إلا أن بطل جنوب أفريقيا طلب الحصول على مقابل مادي يقدر بخمسة ملايين دولار.

ورغم فشل صفقة سيرينو إلا أن إدارة الأهلي دعمت صفوفها بالتعاقد مع المهاجم الزامبي والتر بواليا قادمًا من فريق الجونة.