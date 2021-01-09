الأهلي يلمح لصفقة ثانية بعد بواليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن هناك اجتماع سيتم عقده خلال الأسبوع المقبل مع المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني من أجل مناقشة احتياجاته الفنية.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" في ساعة مبكرة من اليوم السبت :"هناك اجتماع في الأسبوع المقبل مع موسيماني لمعرفة احتياجاته وطلباته".

وتابع :"موسيماني يعرف كل كبيرة وصغيرة تتعلق بشأن الكرة الأفريقية، لكن في مصر نتحدث معه عن الأجواء هنا وهو يعمل 24 ساعة".

عبد الحفيظ تطرق عن مجموعة فريقه الأفريقية، قائلاً :"البطولة الأفريقية عبارة عن مراحل بداية من دور الإقصاء سواء الذهاب أو الإياب، ثم دور المجموعات والتي تعتبر عن دوري تجميع النقاط".

وعن احتمالية مواجهة الزمالك، رد :"سأواجه جميع الفرق القوية في البطولة خلال أي مرحلة، ما يهمني والأفضل لي أن يكون الفريق في قوته وحالته فقط".

وكان الأهلي دعّم صفوفه في الميركاتو الشتوي بالتعاقد مع المهاجم الزامبي والتر بواليا قادمًا من صفوف الجونة.

أما عن قرعة دوري أبطال أفريقيا، فتواجد الأهلي - بطل دوري أبطال أفريقيا - في المجموعة الأولى رفقة كل من فيتا كلوب الكونغولي، سيمبا التنزاني، وأخيرًا المريخ السوداني.

جدير بالذكر أن الأهلي استطاع أن يتفوق على فريق سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في لقاء أقيم ضمن الجولة السادسة من مسابقة دوري we المصري، ليصبح الفريق الأحمر في صدارة الدوري مؤقتًا برصيد 13 نقطة.