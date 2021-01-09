نشرة الجمعة.. قرعة دوري أبطال إفريقيا..الأهلي يهزم سيراميكا.. وصلاح يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

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تطورات في مفاوضات سانت إيتيان لضم مصطفى محمد

صلاح يسجل.. ليفربول يُنهي سلسلة سلبياته بقهر شباب أستون فيلا بالكأس

أشرف بنشرقي لاعب العام في الزمالك

الأهلي يفوز على سيراميكا كليوباترا بثنائية ويعود لصدارة الدوري

إنبي يهزم وادي دجلة ويقفز 7 مراكز بجدول الدوري

رسميًا.. فيفا يقوم باختبار قانون جديد لمواجهة ارتجاج المخ بكأس العالم للأندية

قائمة الزمالك للطلائع.. عودة علاء.. واستمرار غياب ساسي ومصطفى

إقالة مدرب سيمبا منافس الأهلي بدوري الأبطال

قرعة الكونفيدرالية.. بيراميدز يواجه راسينج كلوب الإيفواري ومواجهة "مغربية تونسية"

قرعة دوري أبطال أفريقيا .. الأهلي مع فيتا كلوب والزمالك في مجموعة الترجي