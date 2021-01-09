الزمالك: مجموعتنا في دوري الأبطال صعبة لوجود 3 فرق عربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد المتحدث باسم نادي الزمالك، أن المنافسة في دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ستكون صعبة للغاية لجميع فرق المجموعة.

وأسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا عن وقوع فريق الزمالك بالمجموعة الرابعة بجانب فرق الترجي التونسي ومولودية الجزائر الجزائري وتونغيث السنغالي.

وقال سالم في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" المنافسة في المجموعة ستكون على صفيح ساخن بين جميع الفرق، والوضع سيكون صعب للأمرين".

وأضاف، أن ترتيب مباريات الزمالك في دور المجموعات لصالحهم، في ظل إقامة أول لقاء في مصر أمام مولودية الجزائر.

وأضاف:" صعوبة مجموعة الزمالك بسبب أنه كان وصيف في النسخة الأخيرة وهذه مسؤولية لتعويض الامر باللقب هذا العام، بالإضافة لوجود 3 فرق عربية في المجموعة".

وأوضح، أن الزمالك فاز على الترجي قبل ذلك وأضاع عليه بطولتين في فترة قصيرة وهذا أمر صعب لفريق الترجي.

وتابع:" الفريق الذي يرغب في البطولة يجب أن يكون مهيء للفوز على جميع الفرق على ملعبه ولا تخسر خارج ملعبه".