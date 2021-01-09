سانت ايتيان ردًا على وجود عروض أخرى لمصطفى محمد: يريدون استعارته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

وصف مصدر من داخل نادي سانت ايتيان أن العرض المقدم من جانبهم للحصول على خدمات مصطفى محمد مهاجم الزمالك بـ"الجيد للغاية"، قائلًا أن العروض الأخرى التي قدمت لناديه للاستعارة فقط.

وقال المصدر - الذي نحفظ على ذكر اسمه - في تصريحاته لمصراوي أن العرض المقدم من جانبهم لضم مصطفى محمد يعتبر جيد للغاية، ولا يوجد عروض أخرى يمكن أن تنافسه.

وأوضح المصدر ذاته بأن ناديه يحترم تمامًا تعاقداته ولا يمكن أن يخالفها لأن كل العقود تكون محمية من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكانت قناة الزمالك قد كشفت أمس الخميس أن سانت ايتيان أحد 3 أندية ترغب في ضم مصطفى محمد، بجانب ألميريا الإسباني وفريق أخر.

وتابع المصدر ذاته: "نعلم أن هناك عروض أخرى لمصطفى محمد من أندية مهتمة بخدماته، لكنها عروض تريده على سبيل الإعارة ونحن عرض الشراء الوحيد."ش