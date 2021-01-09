محمد شريف: لايوجد مباراة سهلة بالدوري.. وكل الفرق "تموت نفسها" أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى الجريتلي:

قال محمد شريف، لاعب النادي الأهلي، إن مباراتهم أمام سيراميكا كليوباترا كانت مهمة خاصة بعد التعادل مع وادي دجلة في المباراة الماضية.

وأضاف شريف، في تصريحات لفضائية الأهلي:"لايوجد مباراة في الدوري سهلة كل الفرق تريد أن "تموت نفسها" أمام الأهلي وبإذن الله نواصل الانتصارات في المباراة المقبلة".

وتابع لاعب الأهلي:"لايوجد لدي مشكة في اللعب كمهاجم أم جناح، تحت أمر المدرب فلم أٌشارك خلال آخر مباراتين كمهاجم وشاركت اليوم كمهاجم".

وأتم شريف حديثه بالإشارة إلى أنهم يجلسون مع بعض كلاعبين ويتحدثون عن أهمية الظهور بشكل جيد "بنلعب باسم الأهلي"، مضيفاً:"بإذن الله الفترة الجاية نسعد جمهور الأهلي وتحقق كل اللي بيتمناه".

وفاز الأهلي على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين سجلهما محمود عبدالمنعم "كهربا" ووليد سليمان خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة.