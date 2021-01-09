خبير تحكيمي: هدف كهربا الملغي أمام سيراميكا صحيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد الخبير التحكيمي أحمد الشناوي أن الهدف الذي سجله محمود كهربا أمام سيراميكا كليوباترا وألغي بداعي التسلل كان صحيحا ولا وجود لحالة تسلل على لاعب الأهلي.

وفي الدقيقة 89 هدف ألغى حكم المباراة هدفا للأهلي، بعد تمريرة بينية خلف دفاعات سيراميكا وصلت عند محمد شريف لكنها اهدرها لتصل عند كهربا يسددها في المرمى الخالي من الحارس

وقال الشناوي في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس، إن هدف كهربا صحيح ولا وجود لحالة تسلل كما قرر الحكم.

وتغلب النادي الأهلي على مضيفه فريق سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة 6 في بطولة الدوري المصري الممتاز على استاد السويس الجديد.

الأهلي رفع رصيده إلى 13 نقطة ليعود إلى الصدارة بفارق نقطتين عن الجونة الثاني، و3 نقاط عن الزمالك الذي لم يلعب مباراة الجولة الحالية بعد.