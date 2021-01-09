مدرب سيراميكا كليوباترا: مقاعد البدلاء حسمت النتيجة للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح هيثم شعبان المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا أن مقاعد البدلاء صنعت الفارق لصالح الأهلي في مباراة الفريقين بدوري We المصري.

وقال هيثم شعبان في تصريحاته عقب الخسارة بهدفين أمام الأهلي: "تجمعنا منذ شهر تقريبًا ونعمل على زيادة التجانس بين اللاعبين."

واستطاع سيراميكا كليوباترا أن يخرج من الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف، وظلت الأمور على هذا الحال حتى تقدم كهربا للأهلي في الدقيقة 79.

وتابع هيثم شعبان الحديث، قائلًا: "لكن الأفضلية كانت لمقاعد البدلاء في مباراة اليوم وساعدت الأهلي على تحقيق الفوز في المباراة."

ونجح هيثم شعبان في قيادة سيراميكا كليوباترا للتأهل إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخ النادي، ليخوض المدرب أيضًا تجربته الأول في المسابقة.