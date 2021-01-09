ديديه جوميز: لا أخشى مواجهة الأهلي.. الساعي للقب لا يخشى أي منافس

ياسر رشاد - القاهرة - قال الفرنسي ديديه جوميز، المدير الفني لنادي المريخ السوداني حاليًا والإسماعيلي سابقًا، والذي يقع في مجموعة النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، إنه ليس هناك أي مجموعات سهلة في

البطولة.

وعن تفضيله اللعب ضد الأهلي أو الزمالك، أكد جوميز في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة

"النهار" : "لا أفضل فريق بعينه، ولكن الفريق الذي يبحث عن التأهل لن يفكر في الاهلي واو الزمالك بل سيفكر في الفوز علي اي منافس".

وتابع: "نحن فريق لديه طموح كبير، ولكن الأهلي فريق قوي وهو صاحب لقب النسخة الأخيرة".