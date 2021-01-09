أحمد فوزي: الأهلي حسم صفقة كريم فؤاد

ياسر رشاد - القاهرة - قال أحمد فوزي، نجم النادي الأهلي السابق، إن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحتاج للدعم من حيث مركز الظهير الأيمن بعد رحيل أحمد فتحي.

وأكد "فوزي" في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي

عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "لا يوجد بديل لمحمد هاني حاليًا وأحمد رمضان بيكهام يحتاج بعض الوقت وهذا ما يصعب تحقيقه في الوقت الحالي".

وتابع: "رشحت على الأهلي سرعة التعاقد مع رجب بكار لكنهم تراجعوا عن الصفقة بسبب كبر سن اللاعب أما بالنسبة لكريم فؤاد فالأهلي حسم الصفقة وسينضم بداية الموسم الجديد".

وأشار: "الأهلي كان يمتلك كريم يحيى المعار إلى الاتحاد، وهو كان الأصلح للإنضمام إلى الأهلي خاصة أنه يلعب أساسيًا مع الاتحاد".