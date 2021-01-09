كلوب: واجهنا بعض الصعوبات أمام صغار استون فيلا في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الالماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول انه لم يكن راضياً عن اداء فريقه في الشوط الاول من مباراة استون فيلا والتي اقيمت مساء امس الجمعة ضمن منافسات الدور الثالث لكأس الاتحاد الانجليزي.

وحقق ليفربول الفوز باربعة اهداف مقابل هدف علي

استون فيلا الذي خاض اللقاء بتشكيل يضم عدد كبير من اللاعبين الصاعدين والشباب.

وقال كلوب عقب نهاية اللقاء: " لاعبوا استون فيلا الصغار قدموا ادءا جيد في الشوط الاول، لقد عانينا من سوء

التمرير وقلة التحركات واحتجنا لبعض الوقت قبل الدخول في المباراة".

واضاف كلوب: " اداء الفريق كان افضل في الشوط الثاني، بعد أن ادركنا ان هولاء الصغار الذين نواجههم يعرفون كيف يلعبون كرة القدم واذا لم نلعب بشكل جيد فسنواجه مشاكل كبيرة".

وتابع: " لعبنا الشوط الثاني كما كان ينبغي ان نلعب منذ بداية المباراة".