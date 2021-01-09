معتز البطاوي: ١٠ دقائق سبب خسارة سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قدم مباراة قوية مساء اليوم أمام النادي الأهلي، برغم الخسارة بهدفين دون رد.

وقال البطاوي، عقب المباراة، إن سيراميكا كليوباترا واجه خصم قوي بحجم النادي الأهلي، هو فريق

بطل، ولكن لاعبي سيراميكا كليوباترا قدموا مباراة جيدة، ونفذوا تعليمات الجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان، ولكن بعض الأخطاء في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة كانت سببا في خروج اللقاء بهذه النتيجة.

واضاف المدير الرياضي: "نرى أننا نستحق الخروج بنتائج أفضل من تلك التي تحققت في الفترة الاخيرة، نبذل أقصى ما في وسعنا، ولكن نحتاج إلى توفيق الله سبحانه وتعالى، وسنعمل الفترة المقبلة على استكمال ما ينقصنا، وسنعالج أخطائنا".

وأنهى حديثه قائلا: "هدفنا تقديم أداء يليق بإسم منظومة سيراميكا كليوباترا، والاستمرار في اكتساب احترام جماهير الكرة المصرية".