أحمد فوزي: مدرب سيراميكا ارتكب "جناية" أمام الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - وجه أحمد فوزي، نجم النادي الأهلي السابق، انتقادًا لاذعًا إلى هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، بسبب الخطة الضعيفة من الناحية الدفاعية

التي شكلها هيثم شعبان في تشكيل فريقه.

وأكد "فوزي" في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين

على قناة "النهار": "مدرب سيراميكا ارتكب جريمة في لقاء اليوم بالتشكيل الضعيف من الناحية الدفاعية بمباراة اليوم".

وتابع: "هيثم شعبان أدار المباراة بشكل هجومي جيد ولكن لم يوفق في الخطة الدفاعية وارتكب جناية في هذه النقطة".