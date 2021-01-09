ليفربول يستفيد من وضع أستون فيلا لرد اعتباره برباعية  

المنامة - ياسر ابراهيم - استفاد ليفربول على أكمل وجه من اضطرار مضيفه أستون فيلا للعب بفريق رديف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في صفوفه، لكي يرد اعتباره ويبلغ الدور الرابع من مسابقة كأس إنكلترا بفوزه الكبير 4-1.



وخاض أستون فيلا اللقاء بغياب لاعبي الفريق الأول وبإشراف مدرب فريق تحت 23 عاماً مارك ديلايني بسبب كثرة الحالات الإيجابية في صفوفه بين اللاعبين والجهاز الفني والتي بلغت 14 بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي "، بينها 9 لاعبين.



وفي ظل هذه الأزمة التي يمر بها فيلا، نال ليفربول فرصة تحقيق ثأره بعد الهزيمة التاريخية المذلة التي تلقاها على يد فريق المدرب دين سميث 2-7 في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر خلال المرحلة الرابعة من الدوري الممتاز، ولخسارته المذلة الأخرى في زيارته قبل الأخيرة إلى ملعب "فيلا بارك" في كانون الأول/ديسمبر 2019 بخماسية نظيفة في ربع نهائي كأس الرابطة.



وخاض فيلا اللقاء بمشاركة سبعة لاعبين من فريق تحت 23 عاما وأربعة من فريق تحت 18 عاماً، إلا أنّ ذلك لم يمنع كلوب من خوض اللقاء بتشكيلة قوية شهدت ستة تغييرات مقارنة بالتي خسرت أمام ساوثهامبتون صفر-1 قبل أربعة أيام في الدوري، لكن بمشاركة المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه والهولندي جورجينيو فينالدوم.



وفي إحصائية ملفتة تطرق اليها أحد المغردين من دون التدقيق رسمياً بصحة المعلومة، فإنّ أربعة من لاعبي فيلا لم يكونوا قد ولدوا حين خاض لاعب وسط ليفربول جيمس ميلنر (35 عاماً) مباراته الأولى مع ليدز يونايتد في تشرين الثاني/نوفمبر 2002، في حين أن ثلاثة كانوا في الثانية من عمرهم وواحداً في الثالثة وآخراً لم يبلغ عامه الأول واثنين في الشهرين الثاني والثالث من عمرهما.



وضرب ليفربول باكراً حيث افتتح التسجيل منذ الدقيقة الرابعة برأسية لماني بعد عرضية من كورتيس جونز.



لكن فيلا لم يلق سلاحه ولعب من دون عقد ما خوله الدخول إلى استراحة الشوطين وهو على المسافة ذاتها من بطل الدوري الممتاز بفضل اليافع لوي باري الذي أدرك التعادل بعدما سار بالكرة من بعيد إثر تمريرة من كالوم رو وقاوم دفاع ليفربول قبل أن يضعها في شباك الحارس الإيرلندي كايمهين كيليهر (41).



لكن شبان فيلا انهاروا بعدها أمام المد الهجومي لليفربول واهتزت شباكهم ثلاث مرات في غضون خمس دقائق عبر فينالدوم (60) وماني الذي سجل هدفه الشخصي الثاني (63) وصلاح (65).



وبلغ الدور الرابع أيضاً ولفرهامبتون بفوزه على ضيفه كريستال بالاس بهدف وحيد سجله في الدقيقة 35 الإسباني آداما تراوري.

المصدر: فرانس برس