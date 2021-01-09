الامارات | عبدالله المري بطلاً لـ «كأس إكسبو» للإسطبلات الخاصة للقدرة

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله المري بطلاً لـ «كأس إكسبو» للإسطبلات الخاصة للقدرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الفارس عبدالله غانم المري بلقب سباق كأس إكسبو للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 131 فارساً وفارسة.

ورغم تأخر المري في ترتيب المرحلة الأولى بحلوله في المركز الـ28، لكنه تقدم إلى الـ13 في المرحلة الثانية، ثم صعد إلى الرابع في الثالثة، قبل أن يصل إلى الصدارة في المرحلة الرابعة على صهوة الجواد «بوبانغ الأندلس» المملوك إلى إسطبلات زعبيل، مسجلاً زمناً قدره 4:22:53 ساعات.

وجاءت في المركز الثاني الفارسة ميثاء محمد القبيسي على صهوة الجواد «تونكي» المملوك إلى إسطبلات زعبيل 2، مسجلة زمناً قدره 4:22:53 ساعات، بينما حل في المرتبة الثالثة الفارس سهيل علي الغيلاني على صهوة الجواد «جساس» المملوك إلى إسطبلات إس إس، مسجلاً زمناً قدره 4:27:43 ساعات. أما بالنسبة إلى مراحل السباق، تصدر الفارس سعيد خليفة سليمان المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً على صهوة الجواد «لازيك» المملوك إلى إسطبلات زعبيل 2، مسجلاً زمناً قدره 1:24:29 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس محمد سهيل الكتبي على صهوة الجواد «إل زد» المملوك إلى إسطبلات ماس للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 1:24:41 ساعة، وتبعه في المرتبة الثالثة الفارس سالم ملهوف الكتبي على صهوة الجواد «غودا» المملوك إلى إسطبلات إس إس 2، مسجلاً زمناً قدره 1:24:48 ساعة، وحل في المركز الرابع الفارس سيف بالجافلة على صهوة الجواد «أبيرلين بارك أوستن» المملوك إلى إسطبلات إس إس 2، مسجلاً زمناً قدره 1:24:50 ساعة، وجاء الفارس الهندي بريم سينجيه في المركز الخامس على صهوة الجواد «إيريس» المملوك إلى إسطبلات سعيد، مسجلاً زمناً قدره 1:24:50 ساعة.

وشهدت المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً تقدم الفارس سالم الكتبي من الثالث إلى الصدارة، مسجلاً 2:39:32 ساعة، كما قفز الفارس الأوروغوياني والتر هيرنانديز من الـ11 إلى الوصافة على صهوة الجواد «سلطان» المملوك إلى إسطبلات العين، مسجلاً 2:39:42 ساعة، وجاءت في المركز الثالث الفارسة ميثاء القبيسي متقدمة من الثامن على صهوة الجواد «تونكي» المملوك إلى إسطبلات زعبيل 2، مسجلة زمناً قدره 2:39:59 ساعة، وصعدت الفارسة طاهرة الشدادي من السابع إلى الرابع على صهوة الفرس «إس إم فا جوانيتا» المملوكة إلى إسطبلات الكمدة للقدرة، مسجلة 2:40:36 ساعة، كما تقدم الفارس خلف الغيث من الـ24 إلى المركز الخامس على صهوة الجواد «فاكوندو» المملوك إلى إسطبلات الجوارح، مسجلاً زمناً قدره 2:41:42 ساعة. وحافظ الفارس الكتبي على الصدارة في المرحلة الثالثة لمسافة 25 كيلومتراً، بعدما احتل المركز الأول، مسجلاً زمناً قدره 3:40:32 ساعات، بينما تقدمت القبيسي من الثالث إلى الوصافة بزمن 3:41:11 ساعات، كما صعد سعيد حمود الخياري من السادس إلى الثالث على صهوة الفرس «أكاسيا مير» المملوكة إلى إسطبلات إس إس 2، مسجلاً 3:43:12 ساعات، وقفز عبدالله غانم المري من الـ13 إلى الرابع على صهوة الجواد «بوبانغ الأندلس» المملوك إلى إسطبلات زعبيل، مسجلاً 3:44:24 ساعات، وتبعه في المرتبة الخامسة متقدماً من السابع الفارس العماني سهيل حامد العويسي على صهوة الجواد «ليونز توب باس» المملوك إلى إسطبلات المري الخاصة، مسجلاً زمناً قدره 3:45:43 ساعات.

المري قطع مسافة السباق، البالغة 120 كلم، في 4:22:53 ساعات.

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