اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري الهواة

دبا الحصن - الإمارات 16:50

مسافي - العروبة 16:50

إشبيلية - سوسييداد 17:00

أتلتيكو - بلباو 19:15

غرناطة - 21:30

أوساسونا - الريال 00:00

ميلان - تورينو 23:45

الدوري الألماني

شالكه - هوفنهايم 18:30

لايبزيغ - دورتموند 21:30

الدوري الفرنسي

سان جرمان - استاد بريست 00:00

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