الامارات | اتحاد الكرة ينظم دورة تنشيطية لتقنية «الفار» اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينظم دورة تنشيطية لتقنية «الفار» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم اتحاد الكرة، صباح اليوم وحتى 13 الجاري، الدورة التنشيطية لتقنية حكم الفيديو (فار)، وتقام على ملاعب الاتحاد، وفي فندق إنتركونتننتال فيستيفال سيتي بدبي، بمشاركة 66 حكماً وحكماً مساعداً (من ضمنهم أربع حكمات). ويُقدم الدورة السويسري مانويل لافارو، والأوزبكي فرهاد عبدالله، وعضو لجنة الحكام صالح المرزوقي، ومدير إدارة الحكام علي الطريفي، والمدير الفني خالد الدوخي، وعبدالواحد خاطر، وسلطان ساحوه، وحسن عبدالله، وأحمد هلال للتدريبات البدنية.

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