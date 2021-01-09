الامارات | 70 متسابقاً في ختام أولى جولات بطولة «دبي كايت سيرف»

شكرا لقرائتكم خبر عن 70 متسابقاً في ختام أولى جولات بطولة «دبي كايت سيرف» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُسدل اليوم الستار على منافسات أولى جولات بطولة دبي لألواح التزحلق على المياه بالمظلات (كايت سيرف)، التي يحتضنها شاطئ نسناس في جميرا منذ البارحة بتنظيم من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

وكانت المنافسات بدأت أمس في فئتي فري ستايل وتوين تيب وسط مشاركة كبيرة من محبي هذه الرياضة من نجوم المنتخب والمحترفين والهواة من المقيمين، حيث وصل عددهم إلى أكثر من 72 متسابقاً ومتسابقة.

وينتظر أن تستكمل اليوم المنافسات بإقامة سباقات مختلفة في فئة هايدروفويل للرجال والسيدات والشباب على فترتين صباحية ومسائية. وأكد مدير إدارة السباقات في نادي دبي، هزيم محمد القمزي، أن موقع السباق أضاف بعداً جديداً للحدث باعتبار أن المكان يعتبر مقراً لمحبي ممارسة هذه الرياضة، الأمر الذي ساعد كثيراً المشاركين في التجهيز والإعداد قبل المشاركة والدخول في قلب المنافسة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news