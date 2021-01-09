الامارات | وزارة الرياضة الجزائرية توقف اتحاد رفع الأثقال

شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة الجزائرية توقف اتحاد رفع الأثقال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية إيقاف الاتحاد الوطني لرفع الأثقال بصورة مؤقتة، إثر اتهامات بسوء التسيير. وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته وسائل الإعلام أمس، أن القرار يشمل إيقاف العربي عبداللاوي، رئيس الاتحاد وأعضاء مكتبه التنفيذي، عن ممارسة أي نشاط يتعلق باللعبة. وأضافت أنه جرى تكليف مكتب بتسيير شؤون الاتحاد، يضم: عبدالرحمن مرسلي رئيساً، يعاونه العضوان: إسماعيل بولحية وعبدالكريم بختي. وكانت تقارير إخبارية تحدثت عن وقوف لجنة التفتيش بالوزارة على خطأ جسيم وقع فيه اتحاد رفع الأثقال، من خلال صرفه مكافأة مالية لدورة «دولية»، تبين في ما بعد أنها وهمية. يشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة الجزائرية أقصت عدداً من رؤساء الاتحادات، وأعضاء المكاتب التنفيذية، ويتعلق الأمر بالملاكمة والغولف والكرة الحديدية، وغيرها.

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